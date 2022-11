„Obavy z ceny a dostupnosti elektřiny a plynu jsme začali mít už na přelomu loňského a letošního roku," přiznal vlašimský starosta Luděk Jeništa, „a po zahájení ruské vojenské agrese na Ukrajině zesílily. Záhy se ukázalo, že to byly obavy oprávněné.“

Proto Vlašim už na jaře začala připravovat investice právě do obnovitelných zdrojů energie. „Rozdělili jsme je co čtyř etap podle energetické náročnosti, možnosti realizace a dotačních programů," připomněl starosta.

Ještě letos tak Vlašim hodlá zahájit výstavbu fotovoltaické elektrárny s velkým výkonem. Pozemky, kde by mohla stát, má ve sportovním areálu Na Lukách. Využity by mohly být například střechy zimního stadionu nebo objektu v areálu koupaliště. Právě tato sportoviště jsou energeticky hodně náročná. „S elektrárnou zatím nepočítáme na zemi, protože chceme zachovat co nejvíce místa pro další rozšiřování sportovišť,“ vysvětlil Jeništa a připomněl, že zatím nebudou panely ani na střeše tribuny atletického stadionu. Město nyní dokončuje projektové přípravy a už má zajištěny fotovoltaické panely.

Fotovoltaika na střechy škol

V příštím roce, nejspíš ve druhém čtvrtletí, by se mohla objevit fotovoltaika na střechách základních škol Vortlina a Sídliště i na tamních školních jídelnách, které mají dokonce vyšší spotřebu elektřiny než školy.

Ve druhé polovině následujícího roku hodlá Vlašim využít pro fotovoltaiku také střechy všech městských mateřských škol. Současně by v těchto menších objektech měla zajišťovat vytápění tepelná čerpadla a vodu by mělo ohřívat přímo sluneční teplo.

„Na všechny projekty, tedy i na ty, které plánujeme v rámci čtvrté etapy, což bude výstavba fotovoltaik na dalších vhodných objektech v majetku města, budeme žádat o dotace. Chceme, aby doba návratnosti těchto investic byla co nejkratší," dodal k plánům města Jeništa.

Vytápění městských objektů směřuje ke kombinaci všech dostupných systémů, tedy plynu, elektřiny ze sítě nebo z fotovoltaické elektrárny. Vlašim totiž hodlá využívat topného média, které bude v tu dobu cenově nejvýhodnější. „Předpokládáme, že bude výhodou a zároveň i nutností mít záložní řešení a být připraveni na možné varianty," poznamenal starosta.

Podle něho chce přitom Vlašim jít v získávání energií ještě dále a uvažuje o snížení nebo vynulování energetické závislosti. Také proto už na radnici zazněly pojmy jako výroba elektřiny z vodíku získávaného elektrolýzou z obyčejné vody.