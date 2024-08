K Vlaštovce, jak se prvnímu střezimířskému stroji na lidský pohon dodnes říká, přibyla ještě Rosnička a v neděli 25. srpna 2024 pak dostala jméno i třetí z drezín.

„Jméno navrhovala veřejnost, především děti. A nejvíc hlasů získala Včelka,“ prozradil starosta Střezimíře a předseda spolku Miloš Jelínek.

Na důkaz, že to je skutečně tak, byla Včelka, co bude dlouho bzučet po kolejích, také pokřtěna.Neděle 25. srpna byla ale také posledním dnem letošní akce zvané Léto na drezíně. Už druhé v pořadí. Zatímco loni se na pákových drezínách, jejichž originály používali dělníci v předminulém století při stavbě telegrafu svezlo ve Střezimíři na 600 zájemců, letos to bylo možná až o stovku více.

Ti, co se projeli na zbytku kolejí, které u nádraží ve Střezimíři zachránil před vytrháním právě místní spolek viděli i nejzajímavější část trati, hluboký zářez ve skále i klenutý kamenný most.

Léto na drezíně ve Střezimíři, 25. srpna 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Záchranu zařídili místní nadšenci. Při budování IV. tranzitního železničního koridoru kolem Střezimíře, nejvyššího bodu Dráhy císaře Františka Josefa mezi Gmündem a Prahou totiž nová trasa nabrala jiný směr a ve Střezimíři od té doby vlaky nejezdí.Tratí provázel, o bezpečnost dbal a historii místa i nové atrakce komentoval při úplně poslední jízdě vyškolený „brzdič“ Miloš Jelínek.

Léto na drezíně ve Střezimíři, 25. srpna 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Zmínil mimo jiného i to, že Železnice Česká Sibiř získává úspěch i díky spolupráci s destinační společností Kraj blanických rytířů. Jejím úkolem je zajišťovat spolupráci poskytovatelů služeb cestovního ruchu kvůli efektivnějšímu řízení turismu v kraji pod Blaníkem.

„Cestou se ale turisté dozví třeba i o klenutém mostě u Stupčic z roku 1895. Ten je nyní ale v havarijním stavu, přijde strhnout a Středočeský kraj postaví nový, železobetonový, který však bude připomínat originál. Čelní kameny klenby ze starého mostu pak postavíme u nádraží na zemi tak, aby návštěvníci měli možnost posoudit rozměry konstrukce,“ dodal Miloš Jelínek.

Celá trať z jednoho konce na druhý měří zhruba dva kilometry. Úsek trati tam a zpět zvládají turisté lépe směrem na jih, k Meznu. Zpět do Střezimíře je to do kopce, ale i tak na jízdu stačí i se zastávkami na „konečné“ a u kamenného mostu zhruba necelá hodina.