ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Starosta Votic Jiří Slavík hodnotí technickou stránku jednání jako velice dobrou. Drobné zádrhele přinesla především diskuse před hlasováním. „Domluvili jsme si pravidla, takže jsme si příliš do řeči neskákali,“ řekl starosta.

Proti běžnému jednání v sále se diskuse docela protáhla a časově náročnější bylo i hlasování. „Chtěl jsem, aby bylo nezpochybnitelné, což by se nemuselo stát, kdyby se na obrazovce objevovaly nějaké terčíky, které bych viděl jen já. Takhle jsme přistoupili k hlasování po jménech a to bylo jasné a transparentní,“ vysvětlil votický lídr.

Politici projednali čtyři body. O čistírně odpadních vod Deník už informoval. Dalšími schválenými body jednání bylo navýšení ceny biokoupaliště kvůli opěrné stěny z gabionů, posun splatnosti poplatků za psy a odpady do 30. června a právo ke stavbě na cyklostezky Votice – Olbramovice.

Další zasedání zastupitelstva by se místo zrušeného termínu 20. dubna mohlo uskutečnit v květnu. I to by pro celý okres byla premiéra. Mohlo by se totiž konat pod otevřeným nebem v rajském dvoře kláštera sv. Františka z Assisi.