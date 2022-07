„Uzavřeli jsme smlouvu s platností od začátku června o tom, že autobusy, které jezdí přes Benešov jako spoje Pražské integrované dopravy vezmou v rámci města cestující bez toho, aby po nich chtěli jízdné,“ řekl benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že dohoda nebyla hned, a to především proto, že benešovská městská doprava není součástí Pražské integrované dopravy (PID). „Je to to proto, že jsme chtěli, aby ve městě jezdily autobusy tak, jak potřebujeme my a ne jak chce PID,“ vysvětlil místostarosta.

Teď už tedy platí, že například cestující, který nastoupí do autobusu v ulici Červené Vršky u Lidlu se zdarma sveze na nádraží. Celá idea jízdy zdarma po Benešově vyplývá přitom z toho, že Benešáci jezdí svou městskou hromadnou dopravou také bezplatně. Celý proces přináší cestujícím řadu výhod.

Místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček to připomněl na příkladu autobusů ČSAD jedoucích z Vlašimi do Benešova. Ty staví i na zastávkách benešovské městské hromadné dopravy a nemají jen jedno místo pro zastavení, na konečné stanici na dopravním terminálu. „Staví u Pinka, Na Chmelnici, u Pivovaru a na nádraží,“ dodal Zdeněk Zahradníček.

Tak to bude, stejně jako MHD Benešov, nejméně do konce letošního roku. „Náklady na tento způsob městské hromadné dopravy máme na letošek zajištěny,“ potvrdil Zdeněk Zahradníček, ale přiznal, že zatím není rozhodnuto, jak to bude napřesrok. „Za tuto službu zaplatíme za rok přes deset milionů korun,“ uvedl.

Tato nejistota přitom vyplývá nejen z nyní logické absence rozpočtu města na rok 2023, ale především z toho, že nikdo neví, v jakém složení po podzimních komunálních volbách nové zastupitelstvo zasedne. To současné ale v ruce dosud nemá ani objektivní údaje o tom, jak moc se Benešáci naučili, díky cestování zdarma, používat místo vlastních aut, autobusy. Přitom se v Benešově městské neplatí už od listopadu 2019. A důvod? „Kvůli covidu-19 vlastně ještě nebyl celý normální rok,“ vysvětluje Roman Tichovský.