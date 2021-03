Po Měchnovských radnice v Divišově spoluúčast za vodovod nepožaduje

/FOTOGALERIE/ Už v máji by si obyvatelé Měchnova, místní části městyse Divišov měli ze svých kohoutků natočit kvalitní pitnou vodu ze Želivky. Do Měchnova se dostane přes kopec z divišovského vodojemu. To, že je základní zdroj v rezervoáru Švihov zaručí vedle kvality také to, že z kohoutků voda nepřestane téct.

Budování vodovodu v Měchnově, místní části Divišova. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Na stavbu vodovodu se nám podařilo zajistit dotace, proto můžeme Měchnov připojit na stávající rozvod vody v Divišově,“ vysvětlil divišovský starosta Zdeněk Pekárek. Květnový termín platí, i když se pracovníci firmy, která vodovod v Měchnově budovala, museli vypořádat s nákazou covidu 19 a dva týdny práce stály. Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK Podle Zdeňka Pekárka nyní pomáhá divišovská radnice s projekty na připojení na uliční vodovodní potrubí majitelům domácností. Právě přípojky si totiž obyvatelé hradí ze svého. Městys přitom nepožaduje po obyvatelích žádné další poplatky, například jako spoluúčast na projektu. SOUHRN ZPRÁV REGIONU: Roušky a respirátory předá potřebným zdarma i radnice Přečíst článek › „Po lidech žádné peníze nechceme, protože stavba vodovodu a kanalizace je podle nás legitimní povinností obce postarat se o své občany,“ vysvětlil starosta Divišova Zdeněk Pekárek filozofii radnice. Za realizaci Divišov zaplatí 5,5 milionu a dotace mu pomohou uhradit zhruba 3,5 milionu korun. Vodu bude po zprovoznění odebírat třicítka měchnovských domácností. Veterináři zjistili, že je v mase z chovu prasat na Benešovsku víc léčiv Přečíst článek › Vodu z Divišova už využívají i v další části, Dalovech. V Křešicích pijí lidé také želivskou vodu, ale vodovod tam vznikl teprve nedávno v rámci akce obcí Mikroregionu Chopos. Jiná je ale situace v oblasti odkanalizování místních částí. Připojit je na čistírnu odpadních vod (ČOV) v Divišově, by bylo extrémně finančně náročné a neekonomické by bylo také budování místních menších ČOV. Proto městys majitelům domů přispívá částkou 15 tisíc korun na vybudování vlastních malých ČOV.