Problém je tedy v tom, že do Benešova nemohou k odběrům dárci krve. Svou nejcennější tekutinu tak „musí“ darovat v Praze, Kolíně či Příbrami nebo Pelhřimově. „S naší dárcovskou komunitou jsme ale v kontaktu a jakmile spustíme odběry, jsou dárci připraveni přijít,“ uvedl mluvčí.

Před útokem na počítače přitom krev z Benešova, kde se měsíčně vystřídá na sedm set dárců, pomáhala i v dalších nemocnicích. „Pro naše pacienty zajišťujeme krev z jiných transfúzních stanic,“ řekl mluvčí.

O návrat k normálu zatím marně usiluje také nemocniční jídelna. Kuchaři připravují jedno či dvě hlavní jídla a kromě nich i diety. Objednávky ale zdravotníci píší ručně, protože nefunguje objednávkový systém.

Na obnově systému pracují stále IT odborníci. Ti by podle vedení ústavu měli elektronické objednávky obnovit do několika dnů, odběry krve pak do začátku února.