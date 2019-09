Mikroregion má i další jistotu. Od stavebního úřadu získal územní rozhodnutí na výstavbu cyklistické stezky. „Následovat bude příprava dokumentace pro stavební povolení a pak také samotná realizace,“ potvrdil Jiří Slavík, starosta Votic a poznamenal, že je rád, že v realizaci se bude angažovat Středočeský kraj. „Samotnou tvorbu dokumentace finančně podpoří dotace kraje, za což bych chtěl velice poděkovat,“ uvedl Slavík.

Už v příštím roce požádají Votice Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na výstavbu cyklostezky. Ta vznikne v tělese původní, nyní už zrušené železniční trati z Votic směrem ku Praze. Stezka pro cyklisty by však v budoucnu mohla vést nejen do nedalekých Olbramovic, ale ještě dál.

Už nyní probíhají další jednání o bezúplatném převodu pozemků pod bývalým drážním tělesem v navazujícím úseku z Olbramovic do Bystřice. Proto není vyloučeno ani to, že se cyklisté svezou z Votic až do Konopiště. „Také na tuto studii přispěje Středočeský kraj, který bude spolufinancovat i studii na cyklostezku, jež vznikne z Votic na druhou stranu, do Sudoměřic,“ dodal votický starosta.