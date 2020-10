„V Konopišti bychom chtěli uspořádat triatlon. V podstatě jde o to, vrátit ho právě na toto místo. S přípravami jsme začali už před začátkem léta,“ prozradil místopředseda SK Luděk Procházka, který stál, obdobně jako triatlonový mistr České republiky 1996 Jaroslav Máca, u zrodu benešovského triatlonu.

Nemělo by se přitom jednat o plnohodnotný triatlon, jímž je například havajský Železný muž - Iron man. Akce má být přizpůsobena podmínkám zámeckého parku, městu s jeho okolím a především veřejnosti. Předpokladem iniciátorů je závod pro zhruba dvě stovky účastníků včetně tří desítek štafet, jejichž členové by si rozdělili jednotlivé fáze závodu. Ten by nebyl tak „tvrdý“ a mělo by jít o zhruba desetinovou zátěž – 380 metrů plavání, 18 kilometrů jízdy na kole a čtyři kilometry běhu.

Konopišťský triatlon by se k zámku měl vrátit sice až napřesrok v polovině června, ale práce kolem příprav je podle Luďka Procházky mnohem víc, než při organizování běžeckých akcí, které klub pořádá například i v centru Benešova. Také proto Luděk Procházka už komunikuje s vedením města, jeho organizacemi nebo organizátory soběhrdského cyklistického závodu Železný dědek.