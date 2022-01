Jednosměrky na Červených Vršcích se stanou jednou z prvních letošních záležitostí, které město díky generelu dopravy vyřeší. Tamní ulice mají dostat nové svislé i vodorovné dopravní značky. Náklady na tuto úpravu by měly stát 600 až 800 tisíc korun.

Vedle generelu dopravy má benešovská radnice k dispozici i takzvaný dopravní model města. Jde o počítačový program, který díky datům posbíraným v benešovských ulicích dokáže simulovat, co která změna v konkrétní ulici přinese i co udělá s dopravou v jiných částech města.

„Díky dopravnímu modelu tak už předem víme, jak stoupne dopravní zatížení v okolí uzavírky nebo zřízení jednosměrného průjezdu, i kde by mohly nastat problémy,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Návrh na řešení Červených Vršků předloží radnice zpracovateli generelu, který jeho životaschopnost ověří v softwaru dopravního modelu. Město se pak při realizaci bude řídit jeho závěry.

Dopravní model už město využilo při rozhodování o otočení jednosměrného provozu v Tyršově ulici. Rozptýlil obavy, že Tyršovu ulic budou řidiči využívat k výjezdu z centra města a počet aut se tam zvýší.

„Nemělo by to tak být. Do centra většina řidičů přijede od semaforů na křížení Nové Pražské, Antuškovy a Čechovy ulice, stejným směrem centrum opustí,“ uvedl místostarosta s tím, že Tyršova ulice bude jen průjezdní komunikací, ale stane se bulvárem. K realizaci by mělo dojít do poloviny letošního roku. Nejpozději v této době skončí rekonstrukce tamní dlážděné vozovky.

Na Červených Vršcích možná dojde vedle zjednosměrnění ulic i dalším opatřením. Tamní problém totiž vytvářejí sami místní obyvatelé. Řada rodin má více vozidel, se kterými parkují na ulici, přestože mají i jiné možnosti. Na rozdíl například od sídlišť, kde bývá situace podobná.