„Už po pár hodinách pobytu mě tam dostihla zpráva od přítelkyně, co všechno se v Čechách právě děje,“ uvedl Hrášek, jak mu přezdívají jeho známí.

Chování lidí ve městě nazývaném také Big Apple vnímal přes všechny informace probleskující médii, jako naprosto běžné, normální. Ve zprávách ale oznamovali, že prezident Trump chystá k situaci v USA ohledně koronaviru nějaké zásadní prohlášení.

„Proto jsem se spojil s českou ambasádou s dotazem, co by mi mohlo také hrozit,“ potvrdil Jan. „Ujistili mě, že bych se zpět do Česka měl dostat bez potíží, ale pro jistotu ať sleduji letecké společnosti, jestli neruší své spoje do Evropy,“ dodal.

Jenže situace měla rychlý spád. Každou hodinu éterem probleskovaly nové nebo upřesněné informace. Sám Honza, což mu potvrdil i pracovník ambasády, nahlížel na situaci tak, že by Amerika byla v případě, že by zamezila cestování cizinců ven, sama proti sobě. „To by byl problém pro nás, ale také pro USA,“ je přesvědčený mladý Benešák.

Ještě druhý den pobytu si stihl s kamarádem prohlédnout New York z ptačí perspektivy z ochozu vyhlídkové terasy na Empire State Building. V pátek 13. března však už Národní památník a muzeum 11. září na místě někdejších „dvojčat“ Světového obchodního centra, viděl jen zvenčí.

„To už bylo kvůli zamezení srocování lidí zavřené,“ připomněl s tím, že v sobotu měl s kamarádem letět za dalším Čechem, do Colorada. Ani tahle cesta však nakonec nevyšla. „Vyhodnotili jsme to tak, že se stejně na hokejový zápas NHL, utkání NBA ani na lyže nebo nějaký koncert asi už nedostaneme, a tak raději poletíme rovnou domů,“ popsal Hrášek důležité a nakonec i správné rozhodnutí.

Z Ameriky odlétal v sobotu v deset hodin tamního času. Po přistání v Madridu měl mít dvě hodiny času, ale letadlo nabralo už na odletu z New Yorku právě ty dvě hodiny zpoždění. Proč to tak bylo, se s ostatními cestujícími ale nedozvěděl. Domů se mu pak poštěstilo dostat včas i díky fyzičce udržované sportem.

„Spoj v Madridu jsem chytil opravdu na poslední chvíli. Gate zavírali v 11.50 hodin a já tam přiběhl ještě o dvě minuty později. Řekli mi jen - mazej! A hned za mnou bránu zavřeli a další lidi už nepustili,“ vypráví Jan zážitek z letiště ve španělském hlavním městě. „Čechy, s nimiž jsem mluvil v letadle z New Yorku, jsem pak už v tom z Madridu neviděl. Asi to nestihli,“ domnívá se Jan, který v Benešově zůstal v domácí izolaci.

„Jsem v karanténě dobrovolně, protože se na mě nařízení, kvůli tomu, že jsem ve Španělsku neměl pobyt, ale jen jsem projížděl, nevztahuje. To mi vysvětlili v Praze na letišti při pasové kontrole. Z preventivních důvodů jsem ale zůstal doma,“ dodal Jan Hrachovský s tím, že do dnes nemá žádné příznaky onemocnění. „Přesto bych se rád nechal otestovat, abych věděl, na čem jsem. Docela mi vadí, že jsem už tak dlouho doma sám,“ řekl.