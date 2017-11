Pneuservisy mají napilno: řidiči přezouvají na zimu

Benešovsko /INFOGRAFIKA/ – Nastává období, kdy by měla vozidla disponovat zimními pneumatikami. Jelikož mnozí řidiči přezutí nechávají na poslední chvíli, mají pneuservisy v těchto dnech hodně práce. Řidiči, kteří ještě na zimní období nejsou připraveni, se ale nemusí bát. Zákon totiž mluví jasně. Jestliže v daném období, od 1. listopadu do 31. března, na komunikacích není sníh, led či námraza, nejsou řidiči povinni zimní výbavu mít.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Výjimkou je, když je na silnici umístěna značka Zimní výbava. V tu chvíli platí pro řidiče povinnost zimních pneumatik vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky.



Přestože sníh ještě tento týden pravděpodobně nenapadne, většina řidičů si přezutí pneumatik již zařídila. Stále ale zůstávají ti, kteří nechávají nutné přezutí na poslední chvíli. V pneuservisech tak nemají pracovníci času nazbyt. „Máme plno. Nemáme vůbec čas,” potvrdil majitel vlašimského pneuservisu Jaroslav Zelingr.





Přelom října a listopadu je chaotický nejen pro ty, kteří nechali výměnu pneumatik na poslední chvíli, ale i pro ty, kteří v pneuservisech pracují. „S pneuservisem jsem skončil, přestalo mě to bavit. Navíc v tomto období začal být vždycky kolem výměny pneumatik takový stres a chaos, že už se to nedalo zvládnout,” uvedl Marek Žák z Chocerad, který dříve pneuservis provozoval. Z vlastní zkušenosti se proto nebrání variantě, aby si zruční řidiči pneumatiky na svých vozidlech přezouvali sami.

V některých případech se tak ubrání zbytečně vyhozeným penězům a problémům, které mohou nezkušení pracovníci v pneuservisech na jejich vozidlech napáchat. „Často se mi stávalo, že zákazníci přijížděli se špatně přezutými pneumatikami. V pneuservisech, a to především v tomto období, kdy všichni na přezutí pospíchají, pracují i méně zruční brigádníci. Kolikrát jsem tak objevil na pneumatikách třeba staré ventilky,” doplnil Marek Žák.



I když mají pneuservisy na dlouho dopředu většinou plno, najdou se i takové, kde jde přezutí rychle. Třeba v benešovském pneuservisu přijímají objednávky na přezutí kol ještě na konec tohoto týdne. „První větší nápor máme od minulého pátku,” doplnil Leoš Filip z benešovského pneuservisu.

MŮŽE PADNOUT POKUTA

I když už si většina lidí na přezouvání pneumatik zvykla, stále se objevují názory, že to není potřeba. To je ale velký omyl. Jestliže se od 1. listopadu do 31. března nachází na pozemních komunikacích souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, je nutné mít pneumatiky k tomu určené. „Řidiči se musí také ohlížet na to, zda lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V tom případě je zimní výbava také nutná,” podotkl Patrik Kraus, vedoucí dopravního inspektorátu z územního odboru Kutná Hora.





Zanedbat zimní výbavu navíc může vyjít draze. „Policista může na místě uložit pokutu do 2000 korun. V případech, kdy to vyžaduje BESIP, může policista zakázat i další jízdu,” doplnil Patrik Kraus.



Kontrolu na používání zimních pneumatik, tedy zimní výbavy u motorových vozidel, provádí policisté zejména ve chvíli, kdy se již na pozemních komunikacích objeví sníh, led nebo námraza. Také v případech, kdy lze již předpokládat, že se na silnici může souvislá vrstva sněhu, ledu, nebo námrazy vyskytovat. „Použití zimní výbavy policisté kontrolují také při vyšetřování dopravních nehod,” zdůraznil Kraus.