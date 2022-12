Dokládá to také informace Jany Fialové, ředitelky Integrované střední školy technické Benešov, kde vedle maturitních vysvědčení získávají žáci také výuční listy v oborech automechanik, elektrikář, autoelektrikář, karosář, mechanik elektronických zařízení nebo zámečník.

„Situace se pomalu zlepšuje. Už v loňském školním roce jsme zaznamenali velký zájem o obor automechanik nebo elektrikář,“ řekla ředitelka a doplnila, že na automechanika dokonce více dětí, než byla škola schopna přijmout. „Učit se automechanikem chtělo šedesát dětí, ale naše kapacita stačí jen na polovinu tohoto množství,“ připomněla.

Ani naplněnost tříd ale neřeší všechny problémy, s nimiž se například toto benešovské učiliště musí vypořádávat. Jedním z nich je třeba nedostatek místa pro odborný výcvik.

Podívejte se: Žáci ze základních škol prokazovali své odborné dovednosti

Velký zájem o výuční obory nabízené v benešovské ISŠT potvrdil také nedávný den otevřených dveří. Zajímavé přitom je, že o učení v Benešově stojí nejen žáci z devítiletek v okrese Benešov, ale také děti s trvalým bydlištěm v hlavním městě. Díky internátu je i pro ně benešovské učení dostupné. „Věřím, že zájem dětí bude trvat dál a že si nám trvale cestu najdou,“ přeje si Jana Fialová.

Stejné přání má i ředitelka Středního odborného učiliště stavebního Benešov Zlata Budayová. „Do nového školního roku jsme přijali více dětí, než bylo obvyklé v předešlých letech,“ sdělila. Zájem o učební obory je větší nejen ze strany rodičů, ale - co je podstatné - i ze strany samotných dětí. „Díky tomu jsme se dostali dokonce do situace, že jsme v učebním oboru truhlář museli zájemce odmítat,“ uvedla ředitelka.

Že se situace během posledních dvou let opravdu hodně změnila, dokládá i porovnání mezi třídou současných třeťáků v oboru zedník a tou, která teprve začíná. Ve třeťáku se učí devět zedníků, mezi prváky jich je dvacet. Jsou mezi nimi i děti rodičů z Ukrajiny, kteří mají o učení v Česku velký zájem. „Věřím, že situace nebude jen přechodná a že bude trvalejšího rázu, protože se brzy ke slovu dostanou děti z populačně silných ročníků,“ dodala Zlata Budayová.

Obrazem: Vedení Týnce plánuje přístavbu školy za čtvrt miliardy korun

Trend posledních let vnímá i Vladislav Novotný, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vlašim. Na obory kuchař – číšník, cukrář nebo opravář zemědělských strojů, který probíhá v zařízení na Kostelíku v Tehově u Kladrub nedaleko Vlašimi, se hlásí každoročně více deváťáků. „Během posledních tří let jsme přijímali každoročně o zhruba dvacet dětí více,“ sdělil ředitel, ačkoliv míní, že zájem by mohlo být ještě pořád i trochu lepší.

Také ve vlašimském učilišti mají zhruba deset učňů z Ukrajiny. „Kázeňsky s nimi žádné problémy nejsou. Horší ale je, že jen polovina z nich umí obstojně česky,“ zhodnotil situaci ředitel.