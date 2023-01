Prezidentští kandidáti se usmívají z plakátovacích ploch i zchátralých zastávek

Jedním z těch, které loni uspěly, byl návrh obnovy dvanáct set metrů dlouhého úseku modře značené turistické trasy mezi Pecerady a Svárem u Poříčí nad Sázavou, kterému se říká Plavecká cesta.

V těchto místech vytvářela neudržovaná vegetace doslova zelený tunel. Romantické zákoutí zajišťovalo i horkých letních dnech stín, procházky tam ale příjemné nebyly.

Od jara do podzimu byla cesta samá díra

„Plavecká cesta se dá projít v období vegetace jen s obtížemi bez toho, aniž by se člověk zachytil do šípků, popálil kopřivami nebo odřel od přebujelých náletových dřevin. Na jaře a na podzim je zase cesta z důvodu výmolů a nerovností plná kaluží a bláta,“ argumentovali členové Sboru dobrovolných hasičů Pecerady, předkladatelé návrhu revitalizace Plavecké cesty.

Jejich požadavek spočíval v okleštění náletových křovin a úpravě terénu tak, aby bylo možné cestu opět komfortně využívat.

„Dobrovolní hasiči z Pecerad projekt přihlásili, obhájili a nyní také realizují. Odstranili nálety a obnovili cestu,“ potvrdil týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Cesta je nyní široká téměř jako silnice. Trasa je však určena primárně pro chodce a cyklisty, nikoli pro průjezd motorových vozidel. Zatím na obou koncích trasy nebudou žádné zábrany, které by znemožnily vjezd aut, to se ale může změnit. V případě, že by řidiči cestu přece jen využívali, bylo by podle Kadrnožky možné tomu zabránit například hromadami kamení na koncích trasy.

Hasiči čekají s pokračováním prací na lepší počasí

Práce v současné době stojí a hasiči čekají na lepší počasí. To by mělo umožnit vjezd těžké techniky, která přiveze materiál na zpevnění cesty. Ta by pak už neměla být blátivá ani při deštích.

Při obnově Plavecké cesty zaplatil investor za geodetické práce, tedy vytyčení trasy, téměř 41 tisíc korun. Za odstranění náletových dřevin dal 96 tisíc, provizorní úprava terénu stála 59 tisíc a na podkladovou vrstvu ze štěrku padne dalších 98 tisíc korun. Celkové náklady tak budou téměř 294 tisíc korun.