To asi čtyřicetiletý Jan navštěvuje restaurace pravidelně a pivo konzumuje takříkajíc do "polopita". "To víte, že mě mrzí, že se pivo zdražuje. Ale prozatím není tak drahé, abych se začal zabývat omezením jeho pití. Navýšená cena mě zatím nezaskočila, i když nedávno jsem byl v jedné pražské restauraci a připravil si na placení půllitru stokorunu a ta mi nestačila. Pivo tam stálo 130 korun. Pravdou ale je, že to bylo silné pivo belgické, ne z českých pivovarů."

Piju podle chuti, ne podle ceny

Bez omezení si chce pivo vychutnávat také mladý Benešák Ondřej. Nemá sice své stálé místo, ale s přáteli, jak sám tvrdí, chodí každý pátek oslavovat příchod víkendu. "Pivo bylo už tak drahé, ale ani další navýšení jeho ceny nic na našich pátečních setkáních nezmění. Piju podle chuti, ne podle ceny. Když mi to sedne, dám si pět i více piv, jindy je to zase méně. Záleží na chuti, ne na cenovce," dodal.

Zhruba šedesátiletý Karel z Poříčí nad Sázavou přiznal, že už celou dekádu do hospody nechodí. „Také proto mi zdražení piva nevadí,“ uvedl, ale empaticky připomněl, že stoupání ceny může mít negativní vliv především na hospodské a restauratéry, jimž kvůli tomu mohou ubýt zákazníci nebo klesnout se spotřebou piva tržby.

Víc vadí vyšší ceny potravin

To asi čtyřicetiletý Mirek chodí do hospody za přáteli pouze v pátek nebo sobotu. Že mu stát zdražuje pivo ví, ale neřeší ho. „Všechno se zdražuje. Do hospody chodím sice pravidelně, ale ne každý den. Těch pár piv, co si tam dám moje peněženka unese i po zdražení,“ tvrdí. Ani Miroslav, asi třicetiletý řidič z povolání oslovený na benešovském Masarykově náměstí nevidí ve zdražení piva nějaký nepřekonatelný problém.

Na pivo zajde do hospody spíš výjimečně. „Když už do hospody jdu, vypiju tak do pěti piv. Plzeň, která už stojí přes padesát korun si nedávám a ostatní značky tolik nestojí. Myslím, že horší než my tady na venkově to mají pivaři v Praze, kde je pivo hodně drahé. Víc než zdražování piva, které není nutné pít každý den, mi vadí drahota potravin,“ míní.