Vedle zvýšení poplatků za svoz a likvidaci domovního odpadu plánují sídla zdražení i dalších služeb. Jenou z nich je dodávka pitné vody. I ta bude už za zhruba půl druhého měsíce o něco dražší. Platí to například i v největším městě okresu, Benešově. A to přesto, že se Benešov, společně s dalšími obcemi stal vlastníkem poloviny společnosti, která vodu obyvatelům dodává. Na v podstatě už řadu let postupné a pravidelné úpravě ceny vodného a stočného ani to nebude mít zásadní vliv.