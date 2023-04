Podívejte se: Sázava na dolním toku stoupla po deštích na druhý povodňový stupeň

Součástí semináře byla také exkurze do benešovské čistírny odpadních vod. Proces čištění odpadní vody vysvětlil a na otázky účastníků odpověděl Lukáš Vidrna, ředitel technologie pitných a odpadních vod Vodohospodářské společnosti Benešov, která ČOV spravuje a je také dodavatelem pitné vody pro obyvatele Benešova. Odborník připomněl také to, které látky by se v žádném případě do kanalizace neměly dostat. Jsou jimi třeba barvy, ředidla ale především tuky, které zanášejí a ucpávají potrubí. „Tam, kde lidé zase do záchodu splachují zbytky jídel vyskytují se v kanalizaci potkaní a krysy,“ upozornil.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Lukáš Vidrna, ředitel technologie pitných a odpadních vod Vodohospodářské společnosti Benešov.

Nabyté informace učitelé mohou předávat svým žákům. Samotný projekt Čistá voda není ale určený pouze pedagogům, nýbrž i široké veřejnosti. Ta se řadu informací může dozvědět například i ve Vodním domě. „Ve Vodním domě jsme v rámci projektu vytvořili nový exponát, což je virtuální realita a návštěvníci si tam mají možnost zahrát interaktivní hru. Při ní se zúčastní procesu výroby pitné vody a čištění vody odpadní od mikropolutantů. Navíc si mohou prohlédnout i úpravnu pitné vody, která je veřejnosti jinak nepřístupná,“ dodala Kateřina Krutilová.