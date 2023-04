/FOTO/ Téměř deset tun nepořádku posbírali dobrovolníci během osmnáctého ročníku akce Čistá řeka Sázava z toku a jeho okolí. Pracovali na osmdesátikilometrovém úseku mezi jezem v Chabeřicích na Kutnohorsku a Pikovicemi v okrese Praha západ.

Akce Čistá řeka Sázava se konala už po osmnácté. | Foto: Posázaví o.p.s.

V režii obecně prospěšné společnosti Posázaví se na úklidu podílelo 450 dobrovolníků. Od účasti je neodradil páteční intenzivní déšť, ani hladina řeky, která se postupně během víkendu dostala až na druhý povodňový stupeň.

„Do konečných výsledků, které budeme znát na konci dubna, se promítne také úklid přítoků řeky Sázavy, například Benešovského, Konopišťského nebo Jevanského potoka,“ připomněla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Za celých osmnáct let, co se akce Čistá řeka Sázava koná, se podle ředitelky nestalo, že by se během úklidu hladina řeky tak výrazně zvedla. „Těší nás proto, že počasí dobrovolníky neodradilo, naopak přišlo jich víc, než se původně nahlásilo,“ potvrdila.

Letošní úklid byl kvůli podmáčenému terénu fyzicky náročnější a někam dokonce ani nedokázala zajet svozová auta. Brigádníci pytle s odpadky proto museli donést až k silnici.

V neděli nevyjeli ani ti nejzkušenější

Mezi dobrovolníky nechyběl ani tentokrát Martin Francesco Moravec, který pomáhal loni uklízet řeku mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi. „V pátek byla zima, ale voda ještě šla, takže jsme na ni pustili zkušené vodáky a práce se odvedla. V sobotu to ale vyskočilo nad první povodňový stupeň, takže v rámci bezpečnosti na řeku vyrazilo jen několik nejzkušenějších, zbytek šel po břehu. Byla to docela komplikace, protože břeh Sázavy v tomto úseku není tak dobře přístupný, ale zvládli jsme to, i když s tím bylo mnohem víc starostí,“ řekl.

V neděli, když řeka vystoupala ještě výš, šli už po břehu úplně všichni. „Udělali jsme čtyři skupiny, které postupovaly po obou březích proti sobě,“ popsal.

Kolem řeky odpadků ubývá

Odpadků bylo podle něj srovnatelně jako v minulých letech. Chyběly mezi nimi jen objemnější kusy, které jindy svážejí lodě. Tentokrát je dobrovolníci museli nechat na místě. „Ale nebylo jich až tak moc. Já doufám, že je to tím, že jich za ty roky obecně ubylo, stejně jako ubylo starých černých skládek,“ dodal Moravec.

To potvrdila i Bohunka Zemanová. „Obecně je nepořádku kolem řeky méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už naštěstí nevznikají,“ řekla.

I tak se loni sesbíralo 16,3 tuny odpadků, přičemž se do úklidu zapojilo 761 lidí. Ředitelka Posázaví o. p. s. připomněla, že jde vždy o dobrovolníky všech věkových kategorií od dětí po seniory. Od začátku do konce dubna uklízejí břehy školáci, skauti, rybáři, myslivci a členové dalších spolků a organizací a firem nebo dokonce i celé rodiny.

Dobrovolníci nevynechali ani roky, které poznamenala pandemie koronaviru. Tehdy měla masová akce dva roky přestávku, ale jednotlivci či rodinné kolektivy uklízeli samostatně.

Na všechny, kteří se letos podíleli na úklidu, čeká letos znovu setkání zvané tentokrát Karneval na řece. Konat se bude v sobotu 3. června v kempu Pod Vrbou v Sázavě.