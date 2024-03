/FOTO, VIDEO/ Když bývalý armádní generál Petr Pavel přijel 18. března 2022 na prezidentskou předvolební debatu do Benešova, měl za sebou ten den už výšlap na Velký Blaník. Ve čtvrtek 7. března 2024 se na Benešovsko vrátil, tentokrát už ale jako hlava státu.

Prezident Petr Pavel navštívil Kavalierglass v Sázavě. | Video: Zdeněk Kellner

Prezidentova cesta při druhém dni pracovního výjezdu do Středočeského kraje vedla tentokrát bez horské turistiky rovnou do Sázavy, do tamní sklářské firmy Kavalierglass. Zatímco v Benešově Petr Pavel před dvěma lety ochotně odpovídal na dotazy veřejnosti, v sázavských sklárnách tomu bylo jinak. V doprovodu majitele firmy Otakara Moťky prošel některé provozy.

Prezident Petr Pavel ve sklárnách Kavalierglass:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Do prezidentovi bezprostřední blízkosti kromě fotografů Krajského úřadu Středočeského kraje prezidentská ochranka nepustila ani akreditované fotografy. Bez přítomnosti médií se odehrála i prohlídka výrobní haly, kde se díky unikátní technologii vyrábějí skleněné trubky a tyče. Po asi hodinové exkurzi továrny prezident Česka pospíchal na další štaci svého čtvrtečního programu a s novináři, aby jim sdělil například své dojmy, se vůbec nezastavil.

Prohlídka výrobní haly skláren v Sázavě na Benešovsku:

Zdroj: Zdeněk Kellner

„O návštěvu firmy nás požádala Kancelář prezidenta republiky. Prezident viděl naši výrobu, zajímaly ho naše starosti, kolik máme zaměstnanců nebo s čím se musíme vypořádávat,“ uvedl už po odjezdu hlavy státu Tomáš Psota, výrobní náměstek firmy Kavalierglass. Pro prezidenta si skláři připravili také foukání skla, nabídky ale Petr Pavel nevyužil. Darem pak dostal speciálně vyrobenou sošku skláře doplněnou i o foukací píšťalu.