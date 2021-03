„Středočeský kraj předloni oživil projektovou přípravu stavby obchvatu a my to samozřejmě vítáme. Chystáme totiž také revitalizaci náměstí a nechceme, aby nám ho pak kamiony ničily,“ připomněl starosta.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Bezbřehý optimismus ale rozhodně není na místě. Stačí se podívat do archivu Benešovského deníku z roku 2010. „V současné době už má Divišov obchvat navržený v územním plánu Středočeského kraje. To je základ. Není ale v silách obce takový projekt financovat,“ upozornil tehdejší starosta městyse Zdeněk Eichler a odhadl, že náklady mohou dosáhnout až na půl miliardy korun. „Nezbývá nám než doufat, že jednou Divišov dostane přednost a Středočeský kraj se rozhodne obchvat vybudovat,“ dodal.

A takový okamžik připomíná právě Zdeněk Pekárek zmínkou o oživení přípravy dopravní stavby. „Dvacet let byl obchvat jen čárou namalovanou v územním plánu a rozvojovém plánu Středočeského kraje. Ale nic dalšího se nedělo,“ tvrdí starosta a důvod stagnace spatřuje v tom, že kraj na projekt nevyčlenil peníze.

Ty sice zatím také nejsou takříkajíc na hromádce, ale podle divišovského starosty byl obchvat už vyprojektovaný přesně podle požadavků obce a mělo by proto být co nevidět zahájeno územní řízení. Povede ho stavební úřad a dá se také předpokládat, že bude potřeba vypracovat i takzvanou EIA, tedy posouzení, které dá představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a obsahuje i vyhodnocení, zda je stavbu vhodné realizovat, případně za jakých podmínek.

„My na stavbě samozřejmě máme zájem, protože to pomůže celému Divišovu,“ sdělil starosta.

Tak, jako to bylo téměř tři desetiletí v Olbramovicích, nebo při dostavbě dálnice D11 u Hradce Králové, také v Divišově hrozí, že zahájení stavby odsunou majetkoprávní záležitosti. Jinými slovy, že majitelé pozemků, přes které má trasa obchvatu vést, je nebudou chtít prodat, nebo budou chtít více peněz, než jim investor nabídne. Přesto starosta doufá, že se investor s vlastníky půdy nakonec dohodne a oni budou se stavbou, tedy převodem pozemků, souhlasit.

„A důležité samozřejmě bude, kdy na obchvat Divišova kraj uvolní peníze. Mělo by to být kolem tří set milionů a mělo by být možné čerpat i evropské dotace. To se ale bude řešit až po vydání stavebního povolení a akce bude zařazena do aktualizovaného zásobníku krajských projektů. Pro nás je ale důležité, že kraj dál pracuje na přípravě stavby,“ dodal divišovský starosta Zdeněk Pekárek.

Samotný, téměř tři kilometry dlouhý obchvat, by měl vést od křižovatky na Litichovice, mezi Divišovem a jeho částí Dalovy a na silnici II/111 by se měl napojovat nad Divišovem, tedy za hranicemi městyse.

Divišovem denně projíždí více než pět tisíc aut. Téměř všechna jedou od nebo k dálnici D1 u Šternova. Ale když se na dálnici mezi exity Ostředek a Šternov stane nehoda a ta přeruší dopravu, policisté odklánějí vozidla právě přes Divišov. To pak chodci často ani nemohou přejít na druhou stranu silnice.

Složitá situace nastává také v okamžiku, kdy se ve dvou zúžených místech, „esíčkách“ u kostela při výjezdu z Tyršova na Horní náměstí nebo z Tyršova náměstí do Šternberské ulice, potkají dva kamiony. Souběžně totiž v žádném případě neprojedou. Jak složité je pak v koloně couvání takového obra na kolech, není třeba popisovat.