Týnec nad Sázavou

„V Týnci nefunguje ani jedno pítko,“ postěžoval si v úterý 16. července při telefonátu do Deníku Jan Sequens, obyvatel města.

Zřejmě ale neměl ucelené informace, i když ze tří týneckých pítek funguje pouze jediné. To leze najít na náměstíčku, jak se říká místu na rohu ulic Ing. Fr. Janečka a K Náklí, u bývalé spořitelny.

„Šel jsem kolem a u pítka byli malí kluci a voda jim tekla. Je ale pravdou, že se s tlačítkem trochu prali. Proto jsem jim ho zmáčkl a musím přiznat, že šlo docela ztuha,“ přiznal starosta města Martin Kadrnožka.

Druhé pítko lze najít na Pěší, kde je umístěné na žulovém kameni. Svou funkci ale neplní, je porouchané. Bylo by nutné opravit vadný kohout. To by ale vyžadovalo podle starosty složitou manipulaci s těžkým podstavcem a vypuštění přilehlé větve vodovodu.

Jenže Vodovody a kanalizace Týnec nyní řeší důležitější záležitosti fungování inženýrských sítí v lokalitě Farského kopce. Situaci u třetího pítka umístěného u základní školy, pak starosta nechá prověřit a případně ho nechá zprovoznit. Ani tam, jak Deník na místě zjistil, z pítka voda neteče.

Týnec podle starosty ale počítá se zřízením mlžné brány. Projekt je nyní v přípravě. Brána s chladivou vodní tříští má pomáhat u Okružní ulice. Jenže chodci, pokud k realizaci dojde, zařízení ocení až příští léto.

Benešov

Podobná je situace také v Benešově. S mlžnou bránou tam nepočítají a kropící vozy do ulic města technické služby vyšlou až v případě, že se extrémní horka budou opakovat po tři po sobě jdoucí dny.

Benešovská pítka ale fungují, byť jsou v centru pouze dvě.

„Jedno je umístěné u kašny na Masarykově náměstí a druhé v Tyršově ulici. Obě fungují,“ ujistil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj a na místě se o tom přesvědčil i Deník.

Pítko je v centru Benešova umístěno na kamenné kašně. | Video: Zdeněk Kellner

Vlašim

To ve Vlašimi mají pítko jediné, na Žižkově náměstí hned vedle kašny. Těch však v sídle nejdete více.

Známá je zejména Pampeliška a rotující kamenná koule poháněná silou vody. Obě najdete na Husově náměstí, tedy trochu stranou centra. Kašna je i v zámeckém parku.

„Ve Vlašimi kropí ulice technické služby a uvažujeme i o zapojení dobrovolných hasičů,“ sdělil starosta Luděk Jeništa s tím, že mlžnou bránu ve Vlašimi využívají jen děti v mateřinkách. „Máme ale koupaliště, kam se vejde dvanáct set lidí,“ dodal.

Votice

O pítkách zatím jen uvažují ve Voticích. Podle starostky Ivy Malé Votice nejsou betonovým městem, ale městem zeleně, takže je tam příjemné klima.

„Mlžítko mají děti ve školce. Od veřejnosti zatím poptávka po něm není,“ dodala votická starostka.