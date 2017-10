Personální krize Muzea umění a designu byla zažehnána

Benešov - Hrozící personální krize, kterou vyvolaly výpovědi dané minulý týden téměř všemi zaměstnanci Muzea umění a designu Benešov, je, zdá se, u konce. Potvrdil to starosta Benešova Petr Hostek.

Střecha benešovského muzea není hotová ani téměř měsíc po termínu.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Hovořili jsme s Lenkou Škvorovou, která je od února pověřená vedením muzea a domluvili jsme se na tom, že výpovědi, které zaměstnanci i paní Škvorová dali, stáhnou. Jejich pracovní poměr v muzeu proto trvá dál,“ vysvětlil starosta Benešova.

Muzeum podle starosty bude muset projít rozsáhlými organizačními změnami. Ty vlastně začaly už v únoru a o jejich zavádění informovala radní města místostarostka Nataša Bruková. Podle starosty při tom poněkud zapadlo vnitřní personální pnutí, které pak vyústilo v podáváním výpovědí.

„V muzeu nepracují matematici, ekonomové a právníci a je to tam více o emocích. Proto řešili zaměstnanci situaci tak, jak ji řešili,“ popsal Petr Hostek s tím, že někteří z pracovníků měli pocit, že se s nimi v nové koncepci muzea už nebude počítat. Při tom prý ani nevěděli, proč by to tak mělo být. „Byla to jejich čistá dedukce, nikdo to tak neřekl,“ dodal starosta Petr Hostek.

Rekonstruované muzeum pod stejným jménem, ale s novou strukturou, se veřejnosti otevře na jaře 2018.