K lékaři nebo za nákupy. Právě tam cestují nejčastěji benešovští senioři nad 65 let nebo znevýhodnění obyvatelé města a jeho místních částí díky službě známé jako Taxík Maxík. V Benešově automobil se specifickým polepem vyjel poprvé na Nový rok 2018.

Taxík Maxík na dvoře Pečovatelské služby okresu Benešov čeká na své zákazníky. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Je to bezvadné, jsem ráda, že tady taková služba je. Hůř chodím a k zastávce městské dopravy to je pro mě přece jen kus cesty. Taxík přijede na smluvený čas a místo a navíc není drahý. Využívám ho tak jednou do měsíce,“ vychválila službu seniorka Jana. Vozidlo už slouží sedmým rokem a za těch uplynulých šest svezlo bezpochyby přes dvě desítky tisíc lidí. „Celkem vozidlo uskutečnilo už 18 251 jízd,“ potvrdila Alena Králíčková, ředitelka městské příspěvkové organizace Pečovatelská služba okresu Benešov, která službu pasažérům zajišťuje a částkou 600 tisíc korun ročně také dotuje.

Nový Maxík začne sloužit během pár dnů

Za každou jízdu totiž provozovatel účtuje bez ohledu na délku trasy po Benešově nebo čekací dobu už od začátku pouhých 25 korun. Z uvedeného množství jízd také například vyplývá, že vozidlo každý pracovní den jezdí více než jedenáctkrát. A protože původní vozidlo je už úměrně době využívání opotřebované, hodlá město pořídit automobil nový. Ten první Benešov získal díky dotaci Nadace Charta 77 a Konta Bariéry a nejinak má být zajištěno financování auta nového.

„Vozidlo bude stát šest set tisíc korun, dotace budou činit 350 tisíc,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že by nový vůz měl začít sloužit už během několika málo dnů a vysloužilé auto město prodá a tím de facto sníží i pořizovací cenu nového vozu. Nové vozidlo bude mít stejné úkoly a bude pokrývat stejný rozsah služeb jako původní. Jezdit bude dál pouze během pracovních dnů od 7 do 18 hodin. Domluvit jízdu si mohou senioři i předem, nejvýše ale tři týdny před plánovaným termínem. „Snažíme se vyhovět požadavkům seniorů i takto operativně. Zájem o službu je ale velký a často proto není možné vyhovět objednávkám na poslední chvíli,“ dodala Alena Králíčková.