/FOTO/ Přesto, že návštěvníky Růžové zahrady u státního zámku Konopiště upozorňují u vstupu cedulky, že tam mají mít majitelé psů své miláčky na vodítku a ty většího vzrůstu i s náhubkem, případ ze začátku měsíce dokládá, že se někteří majitelé v grafických symbolech nevyznají, nebo je úmyslně ignorují.

Pávi už neodmyslitelně patří ke Konopišti a jeho Růžové zahradě. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„V Růžové zahradě napadl pes páva a usmrtil ho. Nebylo to ale poprvé,“ potvrdila konopišťská kastelánka Jana Sedláčková s tím, že podobný případ se odehrál zhruba před čtyřmi roky. „Mnohem častěji pávy honí děti,“ připomněla. Napadený exotický opeřenec utrpěl vážná poranění, kterým nakonec v bolestech podlehl.

„Pes mu vylomil křídlo, roztrhal ho a pokousal na krku. Páv se velice trápil, bylo nám ho moc líto, snažili jsme se mu pomoci, ale nebylo to už moc platné,“ konstatovala kastelánka. Právě proto správa zámku rozhodla, že nyní, kdy mají pávi mladé, o zákazu vstupu chovatelů psů se svými zvířaty do Růžové zahrady. „Neděláme to rádi, ale s neukázněnými návštěvníky si jinak neumíme poradit," dodala Jana Sedláčková.

Podle velitele Městské policie Benešov Radka Stulíka strážníci kvůli napadení páva psem v Konopišti nezasahovali. Přesto tam jezdí pracovně poměrně často. Převážná část výjezdů je však kvůli dopravním přestupkům, hlavně nedovolenému parkování. „Jezdíme tam ale také kvůli bezdomovcům, kteří vyspávají v altánech, například na Tuškově,“ řekl s tím, že jediným případem incidentu, v němž roli hrál pes bylo venčení rottweilera na volno jeho chovatelkou. „S paní jsme si to ale vyříkali a už se to neopakovalo,“ dodal velitel městské policie.

V parku zámku Konopiště žije volně celkem čtrnáct pávů, půl na půl samců a samic. V současnosti k nim přibyla také nová paví kuřata, která jsou zatím, než se naučí na noc vyletět do koruny stromů, v ohrazené voliéře.