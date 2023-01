"Naposledy byl viděn na Benešovsku v Hornopožárském lese," vysvětlila v úterý policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, proč se pozornost pátračů soustřeďuje právě do prohledávané oblasti. "Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se nám, prosím, na linku 158," žádá o pomoc veřejnost. Pohřešovaný je střední postavy, měří kolem 176 cm. Jeho popis uvádí modré oči a plavé (blond) vlnité vlasy. Naposledy byl oblečen do pruhovaného trička s krátkým rukávem a černých kalhot.