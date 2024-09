V předešlých dnech nad Česko a pochopitelně i Benešovsko proudil horký vzduch a "jeho vláda" skončila v neděli 8. září.

Nová předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teď varuje nejen před výrazným ochlazením, což právě prožíváme, ale především před neobvykle silnými srážkami.

Ty od čtvrtka do neděle zasáhnou velkou část Česka. Deště to přitom mají být vydatné a někde dokonce i extrémní. To může následně přinést i vylití toků z jejich koryt.

Jak se shodují některé modely předpovědi počasí, na velké části naší země může napršet přes 100 litrů vody na metr čtvereční. Někde, jako na návětrné straně hor, například Jeseníků, by to mohlo být dokonce ještě o dost víc.

Jak by ale mělo podle Českého hydrometeorologického ústavu být v centru Čech?

Středa

„Zataženo až oblačno, od západu později odpoledne a večer postupně na většině území kraje občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 21 °C. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s. K večeru bude vítr slábnout a měnit se na západní,“ sděluje ČHMÚ v předpovědi počasí na středu 11. září.

Čtvrtek

V prognóze pro Středočeský kraj na noc na čtvrtek 12. září a samotný čtvrtý den týdne pak ČHMÚ upozorňuje, že počasí v kraji bude ovlivňovat tlaková níže nad střední Evropou a s ní spojená vlnící se studená fronta.

„Od 22 do 7 hodin bude převážně zataženo, na většině území kraje déšť, v jihovýchodní polovině kraje místy i vydatnější. Nejnižší teploty 11 až 8 °C. Slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 m/s,“ upozorňuje ústav a meteorologové také připomínají, že v jihovýchodní polovině kraje, tedy právě na Benešovsku či Kutnohorsku může ojediněle napršet kolem 20 mm srážek.

Pátek

Ale čtvrtek by neměl být ten nejhorší den v týdnu. V pátek 13. září má podle ČHMÚ na Benešovsku zataženo a postupně má od východu přijít také deště, večer i vydatný. Nejnižší noční teploty 9 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s bude večer zesilovat. „Ve východní polovině kraje může lokálně napršet až 50 mm,“ varuje ČHMÚ.

Z toho vyplývá, že na jediný metr čtvereční se na Benešovsko může snést až 50 litrů vody. Pokud by se tak stalo v celém okrese Benešov s rozlohou 1524 km², přinesl by déšť souhrnně přes 76 milionu metrů krychlových vody. Pro zajímavost - přehradní jezero Slapy má objem zhruba 270 m³ a množství zmiňovaných srážek by se tam přibližně vešlo jen 3,5 krát.

Sobota

Ani pátek 13. nemá být dnem s nejvydatnějšími, byť místními srážkami. Ty mají přijít až s úvodem víkendu.

Sobota 14. září má podle předpovědi ČHMÚ propršet celá, i když hůř na tom má být severozápadní polovina kraje, tedy Mělnicko, Kladensko případně Rakovnicko.

„Odpoledne a večer přechodné slábnutí srážek. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Čerstvý severozápadní vítr 6 až 11 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Lokálně může napršet kolem 70 mm.

Neděle

Také v neděli 15. září má být podle ČHMÚ převážně zataženo, během dne na většině území s deštěm. Nejnižší noční teploty 10 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 °C. Čerstvý severozápadní vítr 5 až 9 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h) bude k večeru částečně slábnout. Lokálně může napršet až 40 mm.