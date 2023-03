Celkem šest z osmi veřejností navržených projektů má letos šanci na realizaci v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Místní občané mohou jednotlivé návrhy podpořit v hlasování do 20. března.

Plavecká cesta v lednu 2023 před dokončením obnovy turistické trasy. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Do participativního rozpočtu Týnec nad Sázavou uvolňuje ze své kasy každoročně půl milionu korun. Suma, která by byla potřeba na všech osm nápadů, by však dosáhla na bezmála milion. Proto radnice dva nápady vyřadila a ve hře jich zůstává šest.

Nejdražší neprošly

Mezi návrhy, které se dostaly do fáze hlasování, je skákací hrad pro dětské akce v Týnci a jeho místních částech. Návrh podal starosta SDH Krusičany Pavel Franěk a stačit by na koupi mělo 95 tisíc korun.

Ze stejného místa pak pochází také projekt na osvětlení krusičanského víceúčelového hřiště s umělým povrchem v hodnotě 25 tisíc korun.

Osvětlení dětského hřiště, ovšem s propočtenou částkou téměř 148 tisíc korun, požaduje také osadní výbor v Podělusech.

Za 65 tisíc korun chtějí dobrovolní hasiči z Pecerad vybavit takzvanou Plaveckou stezku, kterou revitalizovali brigádnicky, ale s přispěním předešlého participativního rozpočtu, turistickým přístřeškem.

Votice plánují pořízení fotovoltaiky. Nejdřív si ale spočítají, zda se vyplatí

Celkem 60 tisíc korun by mělo pomoci také k obnově úvozové cesty od rybníka v Čakovicích na Hrádečnici. Součástí projektu podaného tamním osadním výborem je i kácení dřevin a zpevnění cesty.

Třicetitisícová položka by pak měla postačovat k instalaci zastínění dětského hřiště ve Zbořeném Kostelci.

Dva projekty, které vedení města zamítlo, jsou revitalizace prostoru pro tříděný odpad ve Zbořeném Kostelci s náklady 300 tisíc korun. Neuspěl ani vznik nového veřejného ovocného sadu na jižní stráni v Peceradech zvaném „Paloučka." Na jeho realizaci by bylo zapotřebí přes 248 tisíc korun.

Kladné i záporné hlasy

V pořadí už čtvrtý participativní rozpočet, tedy proces, při kterém investiční záměry navrhuje veřejnost, nikoliv komunální politici nebo radniční úředníci, odstartoval loni na konci září. V polovině prosince následovalo zahájení sběru navržených projektů a ukončení podávání poslední lednový den letoška. Pak nápady obyvatel Týnce posuzovalo vedení města a výběr uskutečnitelných oznámilo v půlce února. Až do 20. března probíhá hlasování veřejnosti z něhož vzejdou projekty, které radnice do konce roku zrealizuje.

„Každý hlasující má dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. K projektům jsou na síti představené také videomedailonky, ve kterých navrhovatelé své projekty představují. Vybírejte, které projekty se vám líbí, a zapojte se do hlasování,“ vyzvala Alena Pivoňková, koordinátorka projektu.

Projekty navrhžené k realizaci v participativním rozpočtu

Odpočinkové místo Plavecká cesta

Osvětlení hřiště Krusičany

Skákací hrad

Osvětlení hřiště Podělusy

Zastínění hřiště Zbořený Kostelec

Obnova cesty Čakovice