K bezpečnostním kamerám v centru přibudou další dvě, které však budou mít jiný úkol. „Na vjezdu na Masarykovo náměstí z Tyršovy ulice kamera zaznamená registrační značku přijíždějícího auta a na konci jeho výjezd do ulice Pod Brankou,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že v případě, že řidič zaplatí parkovné, kdy do systému kromě peněz vloží i registrační značku svého vozu, nic se mu nestane. Jiné to ale bude, pokud řidič překročí bezplatný časový limit. Aniž by ho kdokoliv stíhal, zastavovat, nebo mu psal, obdrží výzvu k uhrazení pokuty vygenerovanou „chytrým“ systémem.