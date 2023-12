To by ve svém důsledku mělo změnit neuspokojivou situaci, kdy není kde odstavit vozidlo. A také zamezit tomu, aby řidiči na náměstí při parkování, tedy zabírání městského pozemku, neplatili jeho krátkodobý pronájem. Všechny kroky, které radnice postupně i v dalších částech města zavede, nakonec povedou ke zlepšení dopravy tak, jak to popisuje takzvaný generel dopravy. „Na náměstí v centru města jsou už kvůli tomu připraveny sloupy, které poslouží k instalaci nového kamerového systému,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský. Právě kamery sehrají v celé záležitosti zásadní úlohu.

Strážníkům pomůže technika

Technika pomůže odbourat chybující lidský faktor. Jinými slovy, strážníci Městské policie Benešov, kteří na dopravu dohlížejí již nebudou muset kontrolovat, zda řidiči umístili za okno vozu lístek potvrzující zaplacení parkovného. V současné době to tak je. Kromě parkovacích automatů slouží v Benešově na centrálních náměstích už několik let také čipy umístěné na parkovacích místech. Ty mají v podstatě jen jediný úkol. Oznamují do systému zvaného smart parking to, že je místo obsazené. Přes svítící displeje pak informaci o volných místech dostávají také řidiči přijíždějící do centra. Ale to, zda zabrané místo je skutečně také řidičem zaplacené, už tento způsob odhalit nedokáže.

Silničáři upozornili na kritické úseky, kde se řidiči potýkají v zimě s problémy

Právě to zjišťují strážníci při obchůzkách. Automatické informování o volných místech ale zůstane zachováno. Na rozdíl od způsobu vybírání parkovného v místech zvaných Na Blátě ve Vnoučkově ulici. Tam dosud přežívají takzvané korunové automaty. Do jich stačí vhodit minci a místo červeně svítící LED diody se na určitý čas rozsvítí dioda zeleně, což je pro strážníky znamení, že nemají za stěrač vozu vložit výzvu k zaplacení přestupku. „K novému systému budou ale ještě potřeba osadit nové pokladny. I to by se mělo stát ještě v prosinci a spuštění systému by mělo přijít od Nového roku 2024,“ oznámil místostarosta.

Nový systém je jednoduchý

Nový systém je naprosto jednoduchý. Registrační značku automobilu přijíždějícího na náměstí zaznamená první kamera u vjezdu z Tyršovy ulice. A druhá na výjezdu ulicí Pod Brankou. Jestliže řidič vozu před odjezdem zaplatí stanovenou částku, všechno pro něj okamžikem opuštění centra končí. Pokud ale nezaplatí, velké „dobrodružství“ teprve začne. Žádný strážník nebo úředník za ním ulicí Pod Brankou nepoběží a v klidu a tichu zůstanou i majáky vozidel městské policie. Systém totiž automaticky zajistí, že neplatící řidič brzy obdrží výzvu k zaplacení přestupku v dopravě. „Systém na náměstích bude jen začátkem. Pokračovat v dalších letech budeme ve zřízení rezidenčních zón v sídlištích,“ upozornil Roman Tichovský.

Přesčasy v benešovské nemocnici odmítá sloužit více než třetina lékařů

Na vozovkách sídlišť, kde je dnes jedno auto vedle druhého a v případě nutnosti tam často nemohou projet ani hasiči nebo sanitky, se nejspíš objeví modré pruhy podobně jako v Praze. Dřív než se to stane respektive dříve, než město tento způsob řešení dopravy v klidu spustí, musí vyčlenit záchytná parkoviště. V sídlištích totiž bude z každého bytu stát jen jediné auto, byť jich jedna rodina vlastní třeba pět. Za druhé a další auto, které by oficiálně stálo v zóně rezidenčního parkování, si jejich majitelé připlatí. Ani tady už nebudou strážníci obcházet sídliště. Nebude důvod. Kontrolu za ně zvládne znovu kamera umístěná tentokrát na jejich služebním voze.

Benešovské školy potřebují zvýšit kapacitu. Dvě ale budou muset počkat

Ta jen přečte registrační značku. Systém prakticky okamžitě zjistí, zda auto patří rezidentovi. To jsou ale až další postupné kroky. Teď je na řadě spuštění nového systému na centrálních náměstích. Než se tak stane, musí to nejprve odsouhlasit městská rada. Přes její projednání a schválení ale bude procházet také to, kdo systém bude moci oficiálně obejít. To se bude týkat například obyvatel, kteří na náměstích bydlí. „Nejprve proto pojede systém ve zkušebním provozu a do ostrého by měl přejít někdy na jaře, nejspíš v březnu,“ prozradil místostarosta.