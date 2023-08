A právě stromy v této pozoruhodné lokalitě v údolí řeky Blanice téměř nepozorovaně procházejí rozsáhlou revitalizací. „Projekt, který začal v polovině loňska a potrvá do dubna 2024, má za cíl stabilizovat nejstarší stromy v parku. Stromů tam rostou tisíce, ale těch, kterých se ošetřování v rámci projektu financovanému z Norských fondů týká, bylo vybráno jen sto padesát. To představuje zhruba pětinu těch nejvýznamnějších, co tu máme,“ připomněl Karel Kříž, pracovník Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Vlašim, který kromě toho, že vede středisko Péče o přírodu a krajinu, je například také celostátním garantem programu Ohrožené druhy dřevin.

Arborista Štěpán Heger při práci:

Zdroj: Zdeněk Kellner

V době návštěvy autora článku ve vlašimském parku probíhala revitalizace v jeho zadní části v místech zvaných Louka u hřibů. Skupina arboristů tam šplhala po vysokých listnáčích. Například po dvou téměř 30 metrů vysokých lipách. Těch společně s duby, je do projektu zařazeno nejvíc. „Arboristé tu vyřezávají větve, které by mohly být nebezpečné pro návštěvníky parku. Současně také tvarují koruny stromů,“ vysvětlil Karel Kříž. Připomněl, že stromy jsou nejen krásné, ale i velmi významné, protože v nich žije řada druhů hmyzu a ptáků. „Například i páchník hnědý, který je chráněný v rámci celé Unie. Každý takový strom se dá přirovnat k penelovému domu. I v letité dřevině v každém jejím patře bydlí různí obyvatelé. A v případě, že se takový strom jednou pro vždy odstraní, nenávratně s ním zmizí i jeho obyvatelé,“ upozornil.

Některé stromy pamatují třicetiletou válku

Právě proto si návštěvníci zejména míst přilehlých k městské zástavbě poblíž zámku nemohou nevšimnout, že tam dál stojí torza mohutných stromů. Tento trend do Česka dorazil ze Západu a například ve Švédku se podle Kříže taková torza nechávají stát i v běžných lesích. „Je tam běžné, že po těžbě na mýtině zůstává deset až patnáct pěti i šestimetrových torz, která tam zůstávají na dožití. Význam mrtvého dřeva pro řadu organizmů veliký,“ vysvětlil odborník a připomněl, že ve vlašimském parku rostou i velmi staré stromy a nejstarší duby pamatují třicetiletou válku. Dříve než přijeli svůj úkol do vlašimského parku plnit arboristé, označili pracovníci ČSOP každý strom určený k zásahu papírovým lístkem s popisem požadované operace.

Karel Kříž z ČSOP Vlašim při poradě s arboristou - konzultantem Janem Forejtem.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

„Všechny strom jsme zhodnotili a stanovili zásahy, které na nich budou provedeny. Značky na stromech jsou ale jen pomocné, pro arboristy, kteří podle toho poznají, co mají udělat,“ sdělil Karel Kříž. Jedním z arboristů byl také Štěpán Heger. U lípy v uvedené části parku lezl až do výšky bezmála třiceti metrů. Potvrdil, že při práci v koruně stromu postupuje podle projektu a pokud nahoře přijde na nějaké nesrovnalosti, konzultuje to s navrhovatelem ošetření. „Takto vysoké stromy jsme schopni ošetřit za den pouze dva až tři,“ zmínil vytáhlý štíhlý muž a připomněl, že například statická stabilizace stromů je to pro další jejich život klíčová.

Učili se ve Skandinávii

„U dvou lip jsem dělal obvodové redukce a u té zlomené i zapěstování sekundární koruny. U další lípy prosychaly okraje koruny a měla sníženou vitalitu, proto u ní byla obvodová redukce zhruba desetiprocentní. U dubu, který měl významný statický defekt na kmenu a velké napadení dřevokaznými houbami, jsem dělal trochu větší obvodovou redukci. Kvůli stabilizaci jsem strom podle projektu o něco snížil. Tím se zmenšila plocha, do níž se opírá vítr. Proto je větší pravděpodobnost, že se strom nevyvrátí,“ říká Štěpán Heger. Během ošetřování stromů je vždy na místě také odborný dozor. Ten s arboristy komunikuje a říká jim, co ještě je zapotřebí provést.

Zámek a park ve Vlašimi:

Zdroj: Youtube

Jedním z arboristů - konzultantů byl také Jan Forejt. „Zásahy, které se na nejvýznamnějších starých stromech dělají, mají za úkol, aby mohly dožít co nejdelšího věku. Zásahy jsou přitom specifické podle potřeb každého jednotlivého stromu,“ vysvětlil. Na projektu ČSOP Vlašim spolupracuje i s partnery z Norska a Švédska, kteří Čechům předávají své zkušenosti. „Pro nás je řada postupů zcela nových, ale u nich je praktikují i déle než deset let. V rámci projektu jsme se ve Skandinávii učili právě to, jak ošetřovat staré stromy. Viděli jsme i jeden z nejstarších dubů v Evropě, který má přes devět set let,“ dodal Karel Kříž z ČSOP.

Náklady na celý projekt jsou kolem 14 milionů korun, přičemž ošetření jednoho třicetimetrového stromu přijde zhruba na 10 až 15 tisíc korun. Součástí projektu je i vydání metodiky a vědecké výzkumy, například hmyzu nebo lišejníků. Projekt nezahrnuje pouze vlašimský zámecký park, ale více lokalit. Jednou z nich je i 640 hektarů rozlehlá obora Kněžičky v Polabí na Nymbursku. Projekt zahrnuje i likvidaci ořezaných větví štěpkováním a případný transport materiálu.