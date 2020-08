O pomník se starala obec, má kovové kované oplocení a kamennou podezdívkou. Pomník připomíná devět mužů ve věku od 19 do 34 let, kteří padli na frontách v letech 1914 – 1918.

„Pozemek byl původně vlastnictvím osady Kácova Lhota a byl do vlastnictví obce vrácen zákonem o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v roce 1991. Protože však obec nesplnila povinnost zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí, přešel pozemek následujícího dne ze zákona opět na stát,“ vysvětlila Adéla Janů z oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad převedl pozemek ve veřejném zájmu na obec, která se vší pietou pečuje o památku na své padlé rodáky.