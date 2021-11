Povrch je sice dražší než asfaltová obalovaná směs, ale své k materiálům vyřkli také památkáři. A ti do historické části sídla žádné „novoty“ nepustili. Součástí rekonstrukce vozovky je i oprava povrchů chodníků. Ani ty nemohou být asfaltové a na jejich rekonstrukci dlaždiči používají menší kostky.

Práce rozdělené do pěti etap mají skončit do 30. listopadu. Celková cena rekonstrukce ulice Na Karlově včetně DPH je 9,026 milionu korun. Nová dražba by pak měla bez zásahu vydržet pět let. Tak dlouhá je totiž záruka na dílo.