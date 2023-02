„Byli jsme celkem oprávněně kritizování za to, že zejména zahraniční řidiči si dělají na českých silnicích, co chtějí,“ přiznal policejní prezident Martin Vondrášek s tím, že v podstatě šlo o to, že cizinci nerespektovali sankce uložené policisty, přijímali složenky a nehradili je a páchali opakovaně další přestupky.