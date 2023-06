/FOTO, VIDEO/ I když původní plány investora počítaly s tím, že demolice starého a výstavba nového mostu na silnici II/150 na trase z Votic do Jankova ležícího na hrázi rybníka Vinduška mezi Neustupovskými Otradovicemi a Otradovicemi skončí po osmi měsících v záměru letošního listopadu, nové informace z Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Středočeského kraje hovoří o dřívějším termínu.

Výstavba mostu na silnici II/150 u Otradovic. | Video: Zdeněk Kellner

„Zprovoznění mostu plánujeme do konce října letošního roku,“ potvrdila Petra Kučerová, tisková mluvčí KSÚS. Původní most byl ve velice špatném stavu, proto nebylo možné ho i nadále pouze opravovat a byla nutná jeho úplná demolice. To také přineslo úplnou uzavírku silnice a vyznačení objízdných tras. Původní most však byl a nový znovu bude také součástí hráze chovného rybníka, což přineslo nutnost jiných postupů práce, než je obvyklé u mostů, které jen překlenují různě široká údolí.

Skutečný festival chutí zaujal spíše doprovodným programem, než nabídkou jídel

„Právě proto, že je most součástí hráze a nebylo možné chovnou nádrž vypustit, bylo nutné před staveništěm postavit štětovou stěnu. Ta byla vybudována z plovoucího pontonu,“ potvrdila mluvčí s tím, že v současné době zhotovitel, firma PORR pracuje na spodní stavbě mostní konstrukce. Momentálně probíhá instalace armatur a výstavba bednění. To poslouží při betonování, které je plánované na čtvrtek 29. června. KSÚS za dílo zaplatí téměř 29 miliónů korun.

Štětovnice (Larssen) je stavební konstrukční prvek, ze kterého se beraněním sestavuje štětová stěna pro zamezení sesuvu půdy nebo proudění vody. Štětovnice tvoří dřevěné hranoly nebo ocelové profily. Ocelové štětovnicové profily jsou z plechu tloušťky přibližně 10 mm a beraní se do hloubky až 20 metrů. Okraje ocelových štětovnic jsou opatřeny zámky, které jsou určeny k mechanickému spojení dvou sousedních štětovnic. Toto mechanické spojení zvyšuje pevnost vytvořené štětovnicové stěny vůči tlaku podloží a zlepšuje nepropustnost stěny. Zdroj: Wikipedie