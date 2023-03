Opravy se budou týkat části od 16. kilometru do zhruba 21. kilometru, tedy úseku mezi EXIT15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice. Od března do konce června se bude pracovat na polovině dálnice vedoucí na Prahu. Od konce června do poloviny listopadu budou práce probíhat v opačném směru na Brno.