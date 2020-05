Celá ulice je vydlážděna různě velkými a také různě silnými žulovými kostkami. Ty, co jsou v místě vozovky, mají využívat jen osobní auta, ale stalo se také, že tam zabloudil kamion. Dlažbu kola vozů hrnou k jedné straně. Nejvíc v křižovatce s Husovou ulicí, kde auta zatáčí.

Provoz v Tyršově přitom zintenzivnily práce v Nádražní ulici na dopravním terminálu a parkovacím domě. Z této ulice se stala jednosměrka a druhý směr jezdí právě Tyršovou. Ještě před několika měsíci nebylo jasné, zda nebude stačit opravit jen nejzdevastovanější část. Teď je jasno. Rekonstrukce čeká celou vozovku. Cyklopruhu ani chodníků se nedotkne.

Stále nevyřešenou otázkou je, kolik to bude stát a kdo to zaplatí. Nikdo ze zainteresovaných nechce pochopitelně vzít odpovědnost na sebe. Jde o dost peněz. „Projektant má svůj znalecký posudek, zhotovitel zase ten svůj a také my jsme si znalcem nechali vytvořit ten náš,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

V jednání o zodpovědnosti a hlavně platbě rekonstrukce, by poslední slovo mohly mít až soudy. K tomu kauza prozatím nesměřuje, ale jednání už vedou právní zástupci jednotlivých stran.

„Benešov uplatňoval v rámci reklamace opravy a ty jsme také provedli a závady odstranili. Poškození velkoformátové dlažby určené do pěší zóny s občasným průjezdem aut, způsobil silný provoz. Za tuhle poruchu odpovědnost necítíme. Podloží silnice je metr silné a to zátěž vydrželo a vozovka se nepropadá. Navrhli jsme řešení a je teď na Benešovu, jak se k tomu postaví,“ sdělil Rafael Moreno, vedoucí výroby společnosti Pohl, která pro stavbu v Tyršově ulici vytvořila sdružení s benešovskou firmou Sládek Group.

Provoz v Tyršově ulici zůstane nejspíš až do závěrečných týdnů školního roku zachován v nezměněné podobě. Pak se průjezd uzavře a vjezd do ulice bude povolen z jedné strany rezidentům a vozidlům zásobování.

Na konci školního roku hodlá Středočeský kraj zahájit stavbu okružní křižovatky v nejvyšší části ulice, která se tam kříží s Nádražní. Tím dojde k úpravám provozu a také bude moci odstartovat opravy „Tyršovky.“

„Zatím neznáme přesný termín prací na okružní křižovatce u sokolovny a nevíme ani, jestli práce kraj začne v části silnice blíž k nádraží, nebo na druhé straně přilehlé k Tyršově ulici. Proto nemůžeme stanovit ani zahájení její rekonstrukce,“ vysvětlil Roman Tichovský. „Teprve potom můžeme začít také jednat se zhotovitelem opravy,“ dodal místostarosta.

V současné době má Benešov projekt, který má i do budoucna zajistit stabilitu dlažby při kontaktu s koly aut. Současnou dlažbu dělníci odstraní a zhruba po šesti metrech vytvoří pásy dlažby ukotvené pevně v betonu. Ty pak zajistí, že se dlažba, ta samá jako nyní, nebude po návratu na místo posouvat. Dlažky se totiž o pásy opřou.