Zdeněk Kellner dnes 11:58

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Až do pondělí 3. června by měla zůstat pro uživatele, chodce i cyklisty, uzavřená lávka přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci, místní části Týnce nad Sázavou. Všem potenciálním uživatelům, chodcům i cyklistům to sdělují na přístupových trasách informační tabule.