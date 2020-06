„Veškeré dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů křižovatek, respektive připojení účelových komunikací a sousedních nemovitostí,“ ujistila ve zveřejněném stanovení přechodné úpravy provozu Michaela Šebová ze Silničního správního úřadu Benešov.

Celé opatření vyplývá ze záměru kraje, respektive jeho Krajské správy a údržby silnic, rekonstruovat silnici II/112, a to nejen mezi dvěma nejdůležitějšími městy okresu. Samotná silnice II/112 vede ze středních Čech na Vysočinu a spojuje Benešovsko s Pelhřimovem, Telčí a Želetavou. Jedná se o desátou nejdelší silnici druhé třídy v celé republice s délkou téměř 113 kilometrů. Úsek z Benešova do Pelhřimova je přitom určený jako alternativa dálnice D1.

Ještě před 1. června zahájenými pracemi probíhala oprava v úseku od křižovatky silnice II/112 s cestou na Zdislavice a Pravonín. Práce se přitom mají zastavit až na hranici s Pelhřimovskem. Například do Čechtic se z Vlašimi jede také jen po objížďkách.

Oprava se dotkne i dopravy ve Vlašimi

Oprava ze strany od Benešova se dotkne také dopravy ve Vlašimi. „Lze proto očekávat nepříjemné uzavírky, objížďky, průjezdy na semafory,“ upozorňuje řidiče vlašimská radnice. A ještě další, horší situaci zmiňuje také vlašimský starosta.

„Bude to nejen pro řidiče, ale také pro dojíždějící velké omezení. Bude to strastiplné a špatně, ale nic s tím neuděláme. Silnice se musí opravit. Bylo by lepší to dělat po etapách, ale když to vydržíme, budeme mít pěkné silnice,“ řekl Luděk Jeništa, ale upozornil, že ještě větší problém čeká obyvatele města v červenci. „To má být kvůli opravě zavřená silnice z Vlašimi na Domašín,“ dodal.

A vzhledem k tomu, že v té době nebude ještě dokončena oprava, která začne na stejné silnici od Benešova 1. června, zůstane Domašín uzavřený z obou stran.

Zatímco řidiči profesionálové s automobily nad 3,5 tuny pojedou do Vlašimi oklikou přes Votice, Jankov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac, menší náklaďáky a osobní vozy čeká kratší objížďka. Ta je vede přes Struhařov, Divišov a Bílkovice, i když se samotné práce začnou odehrávat o několik kilometrů dál, u Jemniště.

Právě tam KSÚS v pondělí 1. června spustí práce, které vylepší vozovku přes Křemení, Chotýšany, odbočku na Hrazenou Lhotu, tedy takzvaný Bruk, do Domašína. Tyto práce tak budou pokračováním oprav, které začaly loni v úseku mezi křižovatkou u Struhařova a Benešovem. Zatím jen v plánu má KSÚS opravu silnice od domašínského kostela k vlašimské křižovatce u Palackého náměstí.

Oprava úseku mezi Benešovem a Vlašimí by měla skončit až po prvním prázdninovém měsíci.