/FOTOGALERIE/ Řidiči nadávají a vedení kraje žádá o pochopení. Taková je nyní situace v Domašíně, který je součástí Vlašimi, kde je opět uzavřena Benešovská ulice. A tento stav potrvá do konce června.

Oprava úseku silnice II/112 ve Vlašimi. | Foto: Karel Chlumec

„Další uzavírka Domašína je výsměch všem, co každý den musí absolvovat cestu z Vlašimi do Benešova. Co se tam na těch dvou kilometrech silnice může každý rok už asi deset let dělat? Je to směšný,“ ulevil si na facebookovém profilu města Michal Vanda.