Od krhanické křižovatky pod vlakovou zastávkou do Lešan musí řidiči oklikou

/FOTO, VIDEO/ Od krhanické křižovatky pod vlakovou zastávkou to do Lešan to mají řidiči zhruba dva a půl kilometru. Od čtvrtka 20. července se ale dojezdová vzdálenost téměř čtyřikrát prodloužila.

Oprava silnice z Krhanic do Lešan. | Video: Zdeněk Kellner