Okres protíná i přes 60 kilometrů nejdůležitější komunikace Česka, dálnice D1 a její správce, Ředitelství silnic a dálnic, ji také letos modernizuje. A to přináší řidičům komplikace.

„Pokračuje pokládka cementobetonového krytu vozovky okolo 65. kilometru na úseku sedm, což je Exit 56 Soutice – EXIT 66 Loket,“ připomněl Martin Buček, člen týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že si stavbaři beton vozí z mobilní betonárky, která je jen deset kilometrů daleko, což zkracuje dobu na zpracování směsi.

Ale na Benešovsku jsou i další důležité komunikace. Severojižní cestování zajišťuje silnice I/3. Jejím správcem je rovněž ŘSD a to v současné době na Benešovsku realizuje hned dvě akce. První z nich začala na jaře a je jí výstavba okružní křižovatky na severu Benešova.

„V pondělí 3. srpna byla zahájena oprava 3200 metrů dlouhého úseku silnice I/3 u Miličína,“ sdělil Martin Buček a doplnil, že práce jsou naplánované do středy 26. srpna.

Krajská správa a údržba silnic se už v půli dubna pustila i do prav silniční tepny II/114 z Jírovic do Neveklova. V současné době je zcela uzavřen úsek mezi Tismí a Neveklovem a zprůjezdněn by měl být 1. září.

„Tahle silnice opravu potřebovala jako sůl,“ tvrdí řidič Honza, i když přiznal, že mu práce připadají dlouhé, protože musí jezdit oklikou. „Snad už to do konce prázdnin vydržím,“ dodal.

Středočeský kraj opravuje také silnici druhé třídy 106 z Chrástu nad Sázavou do Krhanic. I tato komunikace bude až do 26. září zcela uzavřena.

Komplikace prožívají také řidiči na Vlašimsku. Tam kraj opravuje silnici II/112 a to až na hranici s Pelhřimovskem. Tuhle akci hodlá dokončit až v listopadu 2021. Úsek u Kuňovic by měl být však do provozu vrácen už tento týden. Stejná silnice prochází i Domašínem, místní část Vlašimi.

Kraj se pustil do práce z obou stran, takže sídlo je takřka odříznuté od světa. Přitom kraj před nedávnem na rok uzavřel silnici v Domašíně kvůli opravám dvou mostů. Přes ně vedoucí silnici až k bývalé továrně LTD ale opravuje zgruntu až nyní s další úplnou uzavírkou.

„Do Domašína se dá přijet jen od letiště,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa a zmínil, že zaznamenal jak negativní reakce spoluobčanů tak těch, kteří situaci vnímají věcně a chápou, že opravy jsou nutné a po jejich skončení budou jezdit po kvalitní vozovce.

Přesto starosta míní, že oprav je o prázdninách až extrémně mnoho. Domnívá se proto, že se mohlo postupovat po částech, nikoliv spustit řadu akcí najednou. Kraj totiž opravuje také stejnou silnici na výjezdu z Vlašimi od přejezdu u zbrojovky až po křižovatku na Vracovice.