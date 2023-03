Ve středu 1. března ale parkoviště zaplnily automobily. Skoro by se dalo říci, že to vypadá, jako dříve, při běžném provozu obchodního domu. Ale není tomu tak, což dosvědčují zabedněná okna a zamčené dveře.

Oprava Hvězdy nebude tak jednoduchá, jak původně vypadalo. Potrvá ještě měsíce

Podle posledních informací by se obchodní ruch do Hvězdy, nejspíš nejprve do jejího přízemí, měl vrátit během letošních velkých letních prázdnin.