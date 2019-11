Už v polovině listopadu nechalo Ředitelství silnic a dálnic ČR namontovat nad silnici I/3 u Votic portál, kde budou prvky snímající průjezdy placených vozidel. Na Benešovsku se tak mýtné bude vybírat kromě dálnic D1 a D3 také právě na uvedené silnici s mezinárodním odznačením E55. Ta na Benešovsko vstupuje pod benzinkami u Pětihost a končí na jihu poblíž Mezna na dálnici D3.

„Nějaká opatření dopředu nepřijímáme, ale už jsme o nich hovořili,“ potvrdil starosta Votic Jiří Slavík. „Uvidíme, co přinese praxe,“ dodal.

Právě Votice leží hned vedle silnice I/3 a jsou na Benešovsku, z pohledu probíraného tématu, potenciálně nejohroženějším sídlem. Pokud by chtěli řidiči kamionů vyhnout u Votic mýtu, museli by na okresku najet u Hostišova. Přes Votice by se pak vozy dostaly až na Veselku u Olbramovic a tam, chtě nechtě, by se musely vrátit na I/3.

„Nedovedu si představit, že by pro někoho byla tato trasa přínosná, že by na ní ušetřil. Věřím a doufám, že jet přes naše městečko se nevyplatí,“ míní Jiří Slavík.

Cestou přes Votice by kamiony musely dodržovat sníženou rychlost 40 km/h. A také často zpomalovat a rozjíždět se. Na trase leží několik zpomalovacích prahů a také například kruhový objezd. Kopec od Hostišova k Voticím město v zimě neudržuje tak, jako cestáři ŘSD souběžnou silnici I/3. Vzhledem k tomu, že silnice leží v oblasti České Sibiře, je jasné, že by tam kamiony měly obrovské potíže.

Mýto s novým provozovatelem bude od 1. prosince využívat satelitní technologii na 1300 kilometrech českých dálnic. Od Nového roku 2020 k úsekům s vybíráním mýta přibude také dalších 900 kilometrů silnic prvních tříd.