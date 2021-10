Slunečné počasí přilákalo na náměstí v Ondřejově spoustu účastníků i návštěvníků. K vidění byla krásná jednostopá i dvoustopá vozidla, ať už naleštěná, nebo v dobovém stavu. Na start závodu se postavilo ke stovce závodníků v různých kategoriích. Ty byly rozděleny na motocykly a automobily a dále dle roku výroby.

Po trase se plnily různé úkoly a zodpovídaly někdy záludné otázky, ať už kolem motorismu, tak i z jiných oborů. Jedním z úkolů bylo například zašroubovat a následně zase vyšroubovat ventilek, a to v co nejkratším čase. To vše bylo hodnoceno trestnými body.

Trasa dlouhá 110 kilometrů vypadala následovně: Ondřejov - Hradec - Konojedy - Oleška - Kouřim - Krupá - Kostelec nad Černými lesy – Jevany - Struhařov - Ondřejov - Chocerady - Vodslivy - Sázava - Hradec - Kostelní Střímelice - Ondřejov.

Krátké zastavení bylo v Kouřimi na náměstí a druhé, o něco delší, v Jevanech. Zde i končila dopolední část trasy. Účastníci závodu se naobědvali a vyjeli na odpolední část trasy. V cíli na každého závodníka čekala památeční medaile a pro tři závodníky v dané kategorii s nejmenším počtem trestných bodů i pohár.

Vladimír Trmal