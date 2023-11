Oprava poškozené silnice u Olbramovic se odkládá kvůli počasí. Na neurčito

/FOTO/ I když Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) avizovalo, že od pondělí 27. do čtvrtku 30. listopadu bude u Olbramovic na ještě stále novém obchvatu obce probíhat oprava povrchu silnice I/3, v pondělí dopoledne tam provoz pokračoval, jako by se nechumelilo. Tedy - ono se trochu chumelilo. A to byl právě onen důvod.

Poškozenou silnici I/3 u Olbramovic opraví, až bude lepší počasí | Video: Zdeněk Kellner