Náklady na stavbu, které měly být 320 milionů korun, už stouply i kvůli růstu cen na 380 milionů. Mátl přitom naznačil, že se v rámci dalšího růstu cen materiálů a práce částka ještě zvýší.

Obchvat Olbramovic by mohl být hotový o půl roku dříve, než se předpokládalo

O skládce sice investor věděl hned od začátku, nebyl však znám její rozsah. „Byl tam i nebezpečný odpad, který jsme museli zlikvidovat. Zbylou část skládky jsme zabezpečili tak, aby nedocházelo k únikům a kontaminaci půdy nebo vody. Tato část skládky zůstává pod silnicí,“ vysvětlil Mátl.

Paradoxem nového obchvatu stále zůstává jeho úrovňové křížení se silnicí k Čapímu hnízdu a obcím Tomice II a Zahradnice. Právě na tomto místě přitom v minulosti došlo k několika vážným nehodám. A každé úrovňové křížení označují dopravní policisté jako potenciálně rizikové místo. Přeložka silnice I/3 vede v těchto místech úvozem, tedy pod okolním terénem, což by nahrávalo alespoň přemostění.

Omezení čekají řidiče na řadě hlavních tahů. Včetně prý už hotové dálnice D1

Ke stavbě mimoúrovňové křižovatky investor nepřistoupil kvůli minimálnímu provozu ze silnice třetí třídy od Tomic a Zahradnice. „Kdyby tady udělali alespoň kruhový objezd, který by rychlost projíždění zpomalil,“ poznamenal starosta Olbramovic Ivan Novák. Přesto zhotovitele stavby pochválil. Za rychlé stavební tempo, díky kterému se místní dříve zbaví stavebního ruchu a zároveň dojde dříve ke zklidnění provozu ve středu obce.

Spokojený byl i ministr dopravy Martin Kupka: „Podle odezvy místních lidí je vidět, že se jedná o podařenou stavbu. Třicet let se na ni čekalo a za sedmnáct měsíců bude hotová.“ Dílo by totiž zhotovitel, firma M-silnice, měl odevzdat do provozu o půl roku dříve, už 30. září letošního roku.