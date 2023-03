Ne přímo na hlavní ulici uprostřed obce, ale jen kousek dál ve směru na Prahu je velmi problematické a nebezpečné místo. Jedná se o křížení silnic I/3 s III/1116, která vede do místních částí Zahradnice a na druhou stranu, kolem Čapího hnízda do Tomic.

Přeložením silnice zmizelo stoupání, kvůli kterému bylo místo nepřehledné. Jenže o to více nyní rovná komunikace řidiče svádí k rychlé jízdě.

V prostoru křižovatky na novém obchvatu tak už zemřeli dva lidé. První obětí se stal 24. listopadu 2022 poblíž křižovatky na rovném úseku se dvěma jízdními pruhy a jedním odbočovacím řidič (ročník 1966) Škody Octavia. Z nezjištěných příčin přejel do protisměru a tam se jeho auto čelně střetlo s protijedoucí dodávkou s přívěsem. Jeho spolujezdkyni (ročník 1973) pak s těžkým zraněním transportoval vrtulník letecké záchranné služby do nemocnice. Další tři lidé vyvázli z nehody s lehčími zraněními.

K další tragédii pak došlo 5. prosince 2022. Řidič (ročník 1956) Škody Fabia poté, co projel Tomice a kolem Čapího hnízda, najet na hlavní silnici. Manévr ale skončil tragicky. Podle policie nedal přednost nákladnímu automobilu, který jel po hlavní silnici a při následném střetu řidič osobního vozidla utrpěl smrtelná zranění.

Právě nebezpečnost tohoto úseku chce vyřešit olbramovický starosta Ivan Novák. Proto zhruba před dvěma týdny směřoval starosta dopis na ŘSD s požadavkem úpravy nebezpečného křížení.

„Na této křižovatce, kde jsou po obou stranách autobusové zastávky není přechod pro chodce a při jízdě na Prahu tam chybí odbočovací pruhy. Je tam jen jediný, na Zahradnici,“ posteskl si starosta, který by přivítal podchod nebo nadchod, po němž by se lidé dostali bezpečně k autobusové zastávce na druhé straně vozovky. Současně ale také potvrdil, že dosud od ŘSD odpověď nedostal.

Benešovský deník ji ale dříve získal o Niny Ledvinové, tiskové mluvčí ŘSD. „Stavba prošla všemi stupni projektové dokumentace, ke kterým mohly organizace i osoby uplatňovat připomínky. Prošla také bezpečnostním auditem, který navržené řešení potvrdil a byla vydána pravomocná rozhodnutí a povolení,“ argumentovala mluvčí ŘSD podle níž bylo úrovňové řešení křižovatky silnic I/3 a III/1116 zvoleno s ohledem na dopravní vytíženost komunikace a výsledky hodnocení ekonomické efektivity stavby. „V tuto chvíli se nepředpokládají žádné stavební úpravy,“ dodala.

To je pro Ivana Nováka zklamáním. Podle něj by k větší bezpečnosti mohlo nyní pomoci alespoň vybudování odbočovacího pruhu na Tomice.

„Přinejmenším by byl lepší výhled a zvýšila by se plynulost dopravy. Už na začátku stavby měl investor počítat s mimoúrovňovou křižovatkou, kterou jsme chtěli my. Jenže naše argumenty přebil tím, že z vedlejších silnic jezdí na hlavní I/3 málo aut a mimoúrovňové křížení by proto bylo na tak nevýznamný provoz až příliš drahé. Přitom silnice tam vede zářezem a postavení mostu přes silnici I/3 si o to přímo říkalo,“ je přesvědčený Ivan Novák.