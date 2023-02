Kromě drobných nehod, které odnesly především plechy aut, je na Benešovsku stále v živé paměti dosud poslední tragédie na křižovatce u Struhařova. Při ní přišla o život dvacetiletá studentka vysoké školy. Na konci srpna to budou už dva roky, kdy jako řidička Škody Fabia jela od Vlašimi na Benešov. Chtěla zastavit u tamní nové benzinky. Z hlavní silnice se tam mohla dostat odbočením vlevo už na křižovatce, nebo o 50 metrů dál k Benešovu přes malý můstek. Studentka zvolila druhou možnost. Jenže to už se ke stejnému místu řítil levým jízdním pruhem Mercedes Benz CLS 320 CDI. Těžké německé auto se při nárazu zarylo hluboko do levého boku Fabie a odhodilo lehké vozidlo desítky metrů daleko.