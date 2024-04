Silnice, tedy křížení krajské silnice II/106 od Týnce nad Sázavou do Kamenného Přívozu a III/1065 do Lešan a III/1066 do starých Krhanic je zcela mimo provoz. Z uvedených částí obce se do té druhé řidiči dostanou jen objížďkou přes Týnec nad Sázavou. A to je trasa dlouhá 12 kilometrů. Snazší to mají motoristé, kteří jedou od Prahy přes Jílové, Kamenný Újezdec a Prosečnici.

Ti použijí místní komunikaci začínající u kamenolomu, na níž je však nyní kvůli stavbě kruháku z obou stran zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Vjezd tam však má povolený pouze 360 aut majitelů, kteří si vyžádali výjimku ze zákazu vjezdu. Těm co průjezd risknou bez povolení, hrozí pokuta. Stavba okružní křižovatky má trvat šest měsíců a bezpochyby ovlivní také zahájení nové sezony v nedalekém Vojenském technickém muzeu Lešany.