„Řidiči by si měli být rovni,“ řekl s nadsázkou benešovský místostarosta Roman Tichovský při otázce týkající se dalších dopravních staveb ve městě a jeho blízkém okolí. Jde o to, že při příjezdu od Prahy musí cestou do centra Benešova projet vozidla po celkem čtyřech okružních křižovatkách. „Logicky by proto řidiči měli i od Vlašimi jezdit přes čtyři kruháky,“ řekl místostarosta. Jeho komentář přitom nevychází z pokusu o zábavnou rozprávku, ale ze známých skutečností.