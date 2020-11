„Město Benešov jako jediný společník v působnosti valné hromady Kulturního a informačního centra Benešov na svém jednání 11. listopadu odvolalo z funkce dosavadní ředitelku a jednatelku této organizace Ivanu Novákovou,“ stojí ve webovém prohlášení města.

O důvodech rychlého rozchodu zpráva na webu neinformuje. Benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček, v jehož kompetenci je kultura a zároveň je druhým z jednatelů KIC, událost příliš komentovat nechtěl.

„Oficiálně byla Ivana Nováková, což také stojí v zápisu z jednání valné hromady, odvolána bez udání důvodů,“ řekl Zahradníček a vysvětlil, že ve valné hromadě, tvořené sedmičlennou městskou radou, byly výhrady k fungování KIC a převládl názor, že je potřeba obsadit post jednatele KIC někým jiným. Konkrétní důvody by podle svých slov nerad blíž specifikoval.

S koronavirovou dobou, kdy KIC nedokázalo plnit pokladnu plánovanými příjmy, podle místostarosty výhrady nesouvisely. „To nehrálo žádnou roli. Covid-19 patří mezi objektivní důvody, které podobně zasáhly také naši další obchodní společnost, Městské sportovní zařízení,“ řekl Zahradníček a odmítl rovněž možnost, že by k pádu jednatelky přispěly například interpersonální vztahy v organizaci.

Zdroj: Deník / Zdeněk Kellner

Podle Ivany Novákové se odvolání seběhlo velmi narychlo a bez předešlého upozornění na zásadní nedostatky jejího způsobu řízení organizace. „Nikdo mi neřekl, že by mu moje práce vadila,“ uvedla Nováková, které své odvolání vnímá jako neadekvátní. „Odvolala mě valná hromada, což je rada města a do ní člověk nevidí. Mrzí mě to,“ dodala.

Zároveň připomněla, že se jí se Zdeňkem Zahradníčkem spolupracovalo dobře. Totéž potvrdil i místostarosta: „Řešili jsme spolu koncepční věci, nové projekty, a to fungovalo celkem dobře.“

Ivana Nováková lituje, že nemůže pokračovat v rozdělaných projektech, jejichž cílem bylo přivést do města více turistů a spolu s nimi i více peněz. Projekty však podle Zahradníčka neskončí v šuplíku a město udělá maximum, aby je naplnilo.

Výhodou je, že v KIC zůstali lidé, s nimiž dnes už bývalá jednatelka na projektech spolupracovala. Například manažer provozu Tomáš Jeníček, který by měl na postu šéfa překlenout dobu, než se funkce ujme nový jednatel.

To by podle zákona o obchodních korporacích mělo být do třiceti dnů od odchodu jeho předchůdce. Proto je v pravidlech výběrového řízení uveden termín nástupu 11. prosince.

„Nástup je ale otazníkem, protože může uspět někdo, kdo má pracovní poměr, ze kterého bude muset dát výpověď,“ připomněl Zdeněk Zahradníček.

Nováková se jako zaměstnankyně KIC funkce jednatelky ujala loni 1. září. Do té doby organizaci jako jednatelé vedli Václav Pošmurný a Luboš Machulda, kteří byli vedením pověřeni na podzim před dvěma lety.